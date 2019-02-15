وزير الخارجية الأمريكي يلتقي مفوضة الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية في بروكسل

2019/02/15 | 15:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بروكسل فيدريكا موغيريني مفوضة الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية، إثر انتقادات وجهها نائب الرئيس مايك بنس لأوروبا على موقفها تجاه إيران.

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