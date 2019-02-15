وزير الخارجية البحريني: إيران حجر عثرة للتقدم على أي مسار في سوريا و اليمن و العراق

2019/02/15 | 15:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة أن إيران تشكل تحديا كبيرا لأمن المنطقة والصراع العربي الإسرائيلي، وحمّل طهران المسؤولية عن استمرار جمود القضية الفلسطينية.

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