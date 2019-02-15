2019/02/15 | 15:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير النفط ثامر الغضبان ان حركة التغييرات التي طالت العديد من المناصب الرفيعة في الوزارة لا سيما الوكلاء تأتي للتخلص من الجمود والرتابة الذي قد يصيب مفاصل الوزارة وليس لحماية المفسدين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير النفط: التغييرات التي أجريت لإعادة بناء الوزارة لا لحماية الفساد) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير النفط: التغييرات التي أجريت لإعادة بناء الوزارة لا لحماية الفساد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).