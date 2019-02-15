الأردن تكشف حقيقة انفجار السلط وتؤكد: ناتج عن مخلفات خلية إرهابية

2019/02/15 | 16:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزير الدولة لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات، إن “انفجار السلط الذي نتج عنه قتلى وجرحى، أمس الخميس، ناجم عن مخلفات لخلية إرهابية ألقي القبض عليها”.

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