عباس ماهر: الأسعار الحكومية للأراضي التي من المقرر توزيعها مرتفعة

2019/02/15 | 16:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد قائم مقامية قضاء الزبير عباس ماهر، أن الأسعار الحكومية للأراضي التي من المقرر توزيعها تعتبر مرتفعة ولا يمكن للموظفين والمواطنين شرائها.

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