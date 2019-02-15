2019/02/15 | 16:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: تحولت شركة "بيبسيكو" إلى الربحية في الربع الأخير من العام الماضي، كما تمكنت من تحقيق إيرادات أعلى من التوقعات، لتقرر رفع توزيعات الأرباح.





وأظهرت النتائج المالية لشركة المنتجات الغذائية الأمريكية اليوم الجمعة أنها تحولت للربحية على مدار الأشهر الثلاثة المنتهية في ديسمبر الماضي عند مستوى 6.85 مليار دولار، في مقابل خسائر بقيمة 710 مليون دولار في الربع المقارن من العام السابق لها.





وأوضح بيان الشركة أن الأرباح تلقت دعماً بقيمة 5.3 مليار دولار بسبب انخفاض الضرائب.





وتمكنت "بيبسيكو" من تسجيل أرباح معدلة للسهم وفقاً لتوقعات المحللين وذلك عند مستوى 1.49 دولار.





وقررت الشركة زيادة توزيعات الأرباح السنوية على المساهمين بنسبة 3% لتسجل 3.82 دولار لكل سهم.





وعلى مستوى إيرادات الربع الأخير من العام الماضي فأنها استقرت عند مستويات الربع المقارن من 2017 مسجلة 19.52 مليار دولار، مقارنة بتقديرات كانت تشير إلى 19.51 مليار دولار.





أما إجمالي إيرادات 2018 فإنها زادت بنحو 2% إلى مستوى 64.66 مليار دولار.





وأوضحت البيانات أن إيرادات منتجات الأغذية والمشروبات في أمريكا الشمالية زادت بنحو 4% و2% على الترتيب في الربع الرابع.





بينما انخفضت إيرادات "بيبسيكو" من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنحو 8% و2% في الفترة من أكتوبر وحتى ديسمبر وإجمالي العام الماضي على الترتيب.





وعلى مدار العام الجاري فأن الشركة الأمريكية تتوقع أن تسجل تراجعاً في أرباح السهم المعدلة وذلك بنحو 1%.





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