واشنطن وبكين: أحرزنا تطوراً إيجابياً في المحادثات التجارية

2019/02/15 | 16:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: أبدى الجانبان الأمريكي والصين تفاؤله بشأن نتائج المباحثات التجارية التي تمت في الأسبوع الجاري، مع ترقب استمرار المفاوضات في الأيام القادمة.





وفي الأسبوع الجاري سافر وفد تجاري أمريكي إلى الصين بقيادة الممثل التجاري ووزير الخزانة لاستكمال المباحثات التجارية بينهما.





وأعلن رئيس الصين "شي جين بينغ" اليوم الجمعة أن محادثات بلاده مع الولايات المتحدة ستستمر في الأسبوع المقبل في واشنطن، مؤكداً أن محادثات الأسبوع الجاري أحرزت تطوراً وأن بكين مستعدة لحل الخلافات التجارية والاقتصادية مع أكبر اقتصاد في العالم.





ومن جانبه، قال ستيفن مونشين وزير الخزانة في الولايات المتحدة عبر تغريدة على حسابه على موقع "تويتر" أنهم أجروا "اجتماعات مثمرة" مع نائب رئيس مجلس الدولة في الصين.





ويأتي ذلك على الرغم من التقارير الصحفية التي أفادت أمس أن الولايات المتحدة والصين لم يحرزا تقدماً كبيراً خلال المحادثات التجارية الجارية، وأنه لا يزال هناك قضايا كبيرة عالقة بين المفاوضين الأمريكيين والصينين يتعين القيام بحلها.





كما أفادت تقارير صحفية في الأسبوع الجاري أن الرئيس دونالد ترامب يخطط لتمديد فترة الهدنة التجارية مع الصين لمدة 60 يوماً والتي بموجبها يتم وقف تنفيذ التعريفات الجمركية لمدة 3 أشهر المقرر لها أن تنتهي في 1 مارس المقبل.





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