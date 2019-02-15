ضغوطات على باسم قاسم لتقديم استقالته من القوة الجوية

2019/02/15 | 16:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر من نادي القوة الجوية، اليوم الجمعة، بأن إدارة النادي تمارس ضغوطات على مدرب فريق الكرة بالنادي باسم قاسم لتقديم استقالته من مهمة تدريب

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