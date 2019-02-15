2019/02/15 | 16:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عزى الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق سماحة الشيخ قيس الخزعلي، اليوم الجمعة، بإستشهاد عدد من قادة وعناصر سرايا السلام.

وابتهل سماحته بـ" الرحمة والرضوان لشهدائنا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشيخ الأمين قيس الخزعلي: يعزي باستشهاد ثلة من مجاهدي سرايا السلام) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشيخ الأمين قيس الخزعلي: يعزي باستشهاد ثلة من مجاهدي سرايا السلام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).