مجلس الشيوخ الفرنسي يعقد مؤتمراً تحت شعار “مساعدة المرأة الأيزيدية والأقليات النازحة في إقليم كوردستان”

2019/02/15 | 16:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ متابعة عقد مجلس الشيوخ الفرنسي (سينات)، مؤتمراً تحت شعار ( مساعدة المرأة الأيزيدية والأقليات النازحة في إقليم كوردستان) الذي أقيم بجهود السيناتور السيدة جاكي ديروميدي، ودعم السيناتور برونو روتايو، رئيس مجموعة الصداقة ومساعدة الأقليات في الشرق الأوسط في مجلس الشيوخ الفرنسي.وكشف السيناتور برونو روتايو عن أهداف المؤتمر، وأوضح أنه خصص لدعم […]

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