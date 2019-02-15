2019/02/15 | 16:09

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القوات الامنية تقطع الطرق المؤدية إلى ساحة التحرير

العراقامن

القوات الامنية تقطع الطرق المؤدية إلى ساحة التحرير

الجمعة 15 فبراير 2019 - 15:55

القوات الامنية تقطع الطرق المؤدية إلى ساحة التحرير

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بأن القوات الأمنية قطعت جسر الجمهورية والطرق المؤدية إلى ساحة التحرير وسط بغداد.

وقال المصدر، لـ"الغدير"، إن "قوات مكافحة الشغب وقوات امنية قامت ظهر اليوم، بقطع جسر الجمهورية والطرق المؤدية إلى ساحة التحرير وسط بغداد".وأضاف، أن "ذلك جاء استعدادا لتظاهرة من المقرر انطلاقها عصر اليوم في الساحة".انتهى...س ح

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