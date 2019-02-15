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الاتحاد والديموقراطي يعلنان الاتفاق حول رئاسات الاقليم الثلاث ومسألة كركوك

العراقسياسة

الاتحاد والديموقراطي يعلنان الاتفاق حول رئاسات الاقليم الثلاث ومسألة كركوك

الجمعة 15 فبراير 2019 - 15:41

المؤتمر المشترك لمحمود محمد وسعدي بيرة

أعلن المتحدث الرسمي باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني محمود محمد، اليوم الجمعة، عن توصل حزبه مع الاتحاد الوطني الكردستاني الى صيغة لاختيار الرئاسات الثلاث في اقليم كردستان وحل قضية محافظة كركوك المتنازع عليها بين اربيل وبغداد.

وقال محمد في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع المتحدث باسم الاتحاد الوطني سعدي بيره عقب اجتماع بين وفدين من الحزبين في السليمانية، ان "الاوضاع في اقليم كردستان حرجة جدا وتحتاج الى الاسراع في اتخاذ القرارات"، مردفا بالقول ان "الحزبين يشعران بحساسية الاوضاع في كردستان ويرغبان في حل جميع المشاكل العالقة وقد شكلا لجانا مشتركة لحلها".واضاف ان "الخلافات والمشاكل المتعلقة بتشكيل الحكومة الجديدة لكردستان ورئاسة الاقليم، ورئاسة البرلمان سيتم حلها بالتوافق".وبشان مسودة الاتفاق الثنائي بين الحزبين لإدارة الحكم في اقليم كردستان قال محمد ان "الحزب الديمقراطي من جانبه قد انتهى واكمل المسودة"، مشيرا الى ان "المسودة تم اعدادها وهي جاهزة للتوقيع ولم يتبق سوى ان يعقد الاخوة في الاتحاد الوطني الكردستاني اجتماع غدا وبعد سيتم توقيع الاتفاق بمراسم رسمية".من جهته اكد بيره خلال المؤتمر ان "الجانبين قد توصلا الى المراحل النهائية للتوقيع على الاتفاق السياسي الثنائي".انتهى...س ح

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