2019/02/15 | 16:12

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رئيس مؤتمر ميونخ: يجب علينا التصدي لكافة التحديات التي تواجه العالم

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيس مؤتمر ميونخ: يجب علينا التصدي لكافة التحديات التي تواجه العالم قناة الغد.

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