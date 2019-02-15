أكبر عملية إستسلام للدواعش قرب الحدود العراقية - السورية

2019/02/15 | 16:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {الأنبار: الفرات نيوز} سلم مئات الارهابيين من عصابات داعش أنفسهم لقوات سوريا الديمقراطية {قسد} في قرية هجين شرقي سوريا القريبة من الحدود العراقية.

وقال قائد الحشد العشائري في المنطقة الغريبة بمحافظة الأنبار، الشيخ قطري سمرمد العبيدي لوكالة {الفرات نيوز} ان "أكثر من ٤٥٠ عنصراً من داعش استسلموا أمام قوات سورية الديمقراطية {قسد} في قضاء هجين السورية القريبة من الحدود العراقية".وكانت قوات سورية الديمقراطية {قسد} المدعومة من الولايات المتحدة سيطرت، اليوم الجمعة، بشكل كامل، على بلدة هجين أكبر معاقل داعش الارهابي في آخر جيوبه بدير الزور شمال شرقي سورية، بعد معارك عنيفة أسفرت عن دمار معظم أجزاء البلدة.وبات داعش محاصراً في مساحة ضيقة، تبلغ أقل من ثمانين كيلومتراً مربعاً، تمتد بشكل طولي مع مجرى نهر الفرات؛ من قرية البوخاطر وقرية أبوحسن شرقي هجين، وحتى الحدود السورية العراقية، والتي تفصله عنها قوات "قسد" العربية الكردية.وينتشر داعش على عرض قرابة خمسة كيلومترات، شرقي نهر الفرات بشمال البوكمال، وتحاصره من الشمال {قسد}، ومن الجنوب قوات الجيش السوري.انتهىبواسطة..



حميد الفهداوي

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