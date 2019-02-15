نتائج الاجتماع ببين الحزبين الديقراطي الكردستاني والوطني

2019/02/15 | 16:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (بغداد : الفرات نيوز}عقد الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الجمعة، اجتماعا مهما في مدينة السليمانية لمناقشة مسودة الاتفاق السياسي وتشكيل الحكومة الجديدة في اقليم كردستان العراق.

ونقل موقع الحزب الوطني عن سعدي أحمد بيره المتحدث باسم المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع محمود محمد عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني قوله:"اجتماعنا اليوم كان ايجابيا للحوار حول تشكيل الحكومة والاتفاق السياسي بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستاني للسنوات المقبلة في اقليم كردستان".واضاف "كان هناك توافقاً كبيراً حول اغلب النقاط الخاصة بكركوك وباقي النقاط الاخرى، وقررنا معالجة جميع المشاكل والملفات وسناخذ الصيغة النهائية للاتفاق الى المكتب السياسي لاتخاذ القرار النهائي حوله والتوقيع عليه خلال فترة قريبة، ونحن سنشارك في اجتماع برلمان كردستان في يوم 18/2/2019".وتابع "ان اجتماع مجلس محافظة كركوك متروك للاخوة في مجلس المحافظة في اي مكان يعقد الاجتماع، المكان ليس مهما لنا اما الاتفاق هو المهم لدينا ليس لدينا اي خلاف حول تشكيل الحكومة الجديدة في اقليم كوردستان".واوضح"نعمل على معالجة موضوع مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني لوزارة العدل مع الحزب الديمقراطي الكردستاني".وتابع" اليوم ناقشنا تطبيع الاوضاع وتفعيل مجلس محافظة كركوك وانتخاب المحافظ، وتوصلنا الى معالجة جميع تلك الملفات بالتوافق والحوار مع باقي مكونات كركوك، لان كركوك عراق مصغر وهي مدينة التوافق والتعايش".من جانبه، قال محمود محمد "ان الاجتماع كان ايجابيا ومن منظور المسؤولية تجاه اقليم كردستان وبحكم تاريخنا المشترك مع الاتحاد الوطني الكردستاني نعمل على معالجة المشاكل الموجودة وتوحيد الرؤى بين الجانبين"واضاف "استطعنا والحمد لله من معالجة المشاكل والملفات المتعلقة بتشكيل الحكومة ورئاسة اقليم كردستان وكركوك بالتوافق".قال"ان مسودة الاتفاق ستوضع امام المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني لاتخاذ القرار النهائي حوله، نحن في الحزب الديمقراطي اتخذنا قررنا ووافقنا على مسودة الاتفاق يتبقى الاتحاد الوطني الذي سيتخذ القرار النهائي حول مسودة الاتفاق قريباً".واوضح "نتمى ان يكون الاتفاق السياسي بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي لخدمة مصالح شعب كردستان وتطوير تجربة اقليم كردستان وخدمة ابناء الشعب هذا الاتفاق الذي جاء بعد مباحثات ومشاورات عديدة بيينا".

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