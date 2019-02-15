2019/02/15 | 16:18

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رئيس مؤتمر ميونخ: كل ما يحدث في العالم ليس من قبيل المصادفة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيس مؤتمر ميونخ: كل ما يحدث في العالم ليس من قبيل المصادفة قناة الغد.

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