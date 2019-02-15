علي جبار ينسحب من انتخاابت الاولمبية

2019/02/15 | 16:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص ..قرر نائب رئيس اتحاد الكرة، علي جبار، الانسحاب من انتخابات اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية المقرر اقامتها، غداً السبت.وقال مراسل وكالة /المعلومة/ إن النائب الثامي لرئيس اتحاد الكرة علي جبار، قرر الانسحاب من انتخاابت اللجنة الاولمبية.واوضح أن جبار انسحب من الترشح لمنصب نائب رئيس اللجنة الاولمبية ليفسح المجال امام رئيس نادي […]

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