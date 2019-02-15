مدرب تشيلسي: لا يمكن تكرار خطأ مالمو أمام الفرق الكبيرة

2019/02/15 | 16:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… شعر مدرب تشيلسي، ماوريتسيو ساري، براحة بعد تعافي فريقه من الهزيمة 0-6 أمام مانشستر سيتي، لكنه قال إنه لا يمكن أن تهتز شباكه أمام الفرق الكبيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز مثلما حدث في الفوز 2-1 على مالمو في الدوري الأوروبي.وقال ساري الصحافيين: “لو اهتزت شباكك بهذا الشكل ضد فرق مثل مانشستر سيتي […]

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