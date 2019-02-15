بقيادة يوفيتش - من هو ثلاثي فرانكفورت الذي تفوق على صلاح ورفاقه؟

2019/02/15 | 16:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هيثم محمد فيسبوك تويتر طوال العام الماضي شغل الحديث عن ثلاثية محمد صلاح-روبرتو فيرمينو- ساديو مانيه الأجواء بسبب الأرقام المميزة التي نتجت عن التعاون بين النجوم الثلاثة وقيادتهم الفريق لنهائي دوري الأبطال.

واستمر الثلاثي هذا الموسم في توهجه ومستوياته المميزة، ولكن تزامن الأمر مع صعود ثلاثية هجومية أخرى خطفت الانتباه في الأراضي الألمانية، وبالتحديد مع إينتراخت فرانكفورت.

بعد رحيل نيكو كوفاتش عن فرانكفورت بنهاية الموسم الماضي توقع الكثيرون أن ينفرط عقد الفريق المميز الذي كونه ويبتعد عن الأضواء، ولكن نجح أدي هاتر في الحفاظ على نفس القوام وإبقاء الفريق في دائرة المنافسة.



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ويدين هاتر بالفضل إلى خط هجومه الناري الذي وصل إلى مجموع 60 هدفاً حتى الآن في كل المسابقات، 40 منها سجله الثلاثي المميز لوكا يوفيتش-سيباستيان هالر-أنتي ريبيتش.

وإذا عقدنا مقارنة بين أرقام ثلاثي ليفربول وفرانكورفت الهجومي لهذا الموسم، فسنرى أن هناك تقارباً كبيراً، إذ يملك صلاح ورفاقه 44 هدفاً، ولكن لعب عدد أربع مباريات أكثر من الفريق الألماني.

ويتكون مثلث هجوم فرانكفورت من ضلع صربي يجذب أنظار كبار القارة، وآخر كرواتي تألق بالمونديال الماضي، وثالثهم فرنسي لم يكن مشهوراً كثيراً قبل هذا الموسم ولكن أرقامه غيرت الواقع.

أولى الأسماء هو الشاب لوكا يوفيتش، صاحب الواحد وعشرين عاماً الذي يلعب معاراً من بنفيكا، والذي يتصارع عليه ثنائي الليجا برشلونة وريال مدريد.

يوفيتش وصل حتى الآن إلى 19 هدفاً وساهم في صناعة خمسة آخرين في كل البطولات، ليتصدر قائمة هدافي البوندسليجا ويتحول لأحد أبرز الأسماء الصاعدة في القارة الأوروبية.

ويقول مدربه هاتر عن إمكانياته: "هناك لاعبين يحتاجون فرص قليلة للتسجيل، يوفيتش منهم، يسجل أربعة من كل خمس كرات، يملك الإمكانيات ليصبح مهاجم عالمي".

اللاعب الثاني هو أنتي ريبيتش، جناح كرواتيا المميز في المونديال الماضي بإمكانياته البدنية ولياقته الكبيرة، والتي جعلته مرشحاً للانتقال لبايرن مع كوفاتش الصيف الماضي.

ويملك ريبيتش الأرقام الأقل بين الثلاثة، إذ سجل سبعة أهداف وصنع ثلاثة، ولكن أدواره التكتيكية كلاعب جناح يغطي مساحة كبيرة من الملعب هجومياً ودفاعياً تجعله لا غنى عنه بتشكيلة النسور ومنتخب بلاده.

الضلع الثالث هو المفاجأة السارة لهذا الموسم الفرنسي سيباستيان هالر. لاعب أوكسير وأوتريخت السابق لم يكن اسماً بارزاً قبل أن تتفجر موهبته الموسم الحالي في البوندسليجا.

وإذا كان يوفيتش يتفوق على صعيد الأهداف، فهالر يأتي خلفه بأربعة عشر هدفاً، ولكن يتصدر لائحة صانعيها في فريقه بأحد عشر تمريرة حاسمة، مما تجعله ثاني أفضل صانعي اللعب خلف جادون سانشو بالدوري الألماني.

وعند سؤال الفرنسي عن عدم تسليط الضوء عليه: "لا أريد الاهتمام ولا أهتم به، لا أريد أن أكون نجم، أفضل السلام النفسي وتسجيل الأهداف، هذا هو المهم وهكذا طورت عقليتي للنجاح".

بالوقت الراهن يواصل الثلاثي نجاحاته مع فرانكفورت، وأوصلوه لمركز خامس وصراع على التأهل لدوري الأبطال محلياً، ودور ال32 بالدوري الأوروبي قارياً، ولكن مع استمرار تألقهم وأرقامهم المميزة، لا يُستبعد أن نرى كلاً منهم في أحد أندية القمة التي تخطب ودهم.





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