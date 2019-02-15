2019/02/15 | 16:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ممثل اللجنة الاولمبية الدولية حيدر فرمان : الاولمبية كيان مستقل عن الحكومة وإجراء الانتخابات قانوني وفق النظام الأساسي

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