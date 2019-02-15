البيئة تطلق حملة لمنع الصيد الجائر في نهر دجلة

2019/02/15 | 16:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} نظمت مديرية بيئة واسط، وبالتعاون مع الشرطة البيئية حملة لمنع الصيد الجائر للطيور المهاجرة والمحلية في محافظة واسط.

ونقل بيان لوزارة الصحة والبيئة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه عن مدير بيئة واسط صباح عباس فليح قوله، أن "الفرق الفنية التابعة لمديرية بيئة واسط وبالتعاون مع الشرطة البيئية قامت بحملات ميدانية لمنع الصيد الجائر للطيور المهاجرة والمحلية في محافظة واسط".وبين أن "الحملة شملت مناطق وقرى البسروكية والموفقية وحوض نهر الغراف ونهر الرحمة وصولا إلى هور الدلمج" مشيراً الى ان "الحملة تضمنت مراقبة هذه المناطق التي تكثر فيها الطيور المهاجرة والمحلية ومنع أي حالة صيد جائر للطيور المهاجرة والمحلية بالإضافة إلى القيام بحملة توعية للصيادين".يذكر ان وزارة الصحة والبيئة طالبت في وقت سابق قسم الشرطة البيئية في وزارة الداخلية، باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تنفيذ الأحكام الواردة في قانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009، وفق المادة 18 وضوابط تنظيم الصيد في مناطق الأهوار رقم 2 لسنة 2017.انتهى

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