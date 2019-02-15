الكرخ يسحق الحدود والزوراء يفوز على فريق الحسين

2019/02/15 | 16:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} سحق فرق الكرخ مضيفه الحدود 5-1 على ملعب التاجي في بغداد، ضمن منافسات الجولة الـ 17 بدوري الكرة الممتاز.

وعزز الكرخ قبضته على وصافة الدوري برصيد 36 نقطة، بينما بقي الحدود في المركز التاسع برصيد 23 نقطة.وفي ذات الجولة فاز الزوراء بصعوبة على فريق الحسين بنتيجة 2-1 ويرفع رصيده الى 35 نقطة ويواصل ملاحقة الوصيف الكرخ بفارق نقطة واحدة.ولدى الزوراء مباراة مؤجلة أمام القوة الجوية حددت منتصف شهر آذار المقبل.وبخسارة فريق الحسين أمام النوارس فانه قابعاً في ذيل ترتيب الدوري بالمركز 20 وبرصيد 11 نقطة.



وفي ختم مباريات اليوم تعثر نفط الوسط أمام الديوانية بالتعادل السلبي.وبهذا فان نفط الوسط بقي عند المركز العاشر برصيد 21 نقطة بينما ارتفع رصيد الديوانية الى النقطة 14 عند المركز 16.انتهى

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