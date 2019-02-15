انقاذ عائلة من حريق نشب داخل منزل شرقي بغداد

2019/02/15 | 16:49

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بغداد اليوم _ بغداد

افاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بأن دوريات النحدة أنقذت عائلة من حريق نشب داخل منزلها شرقي بغداد.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "حريقا نشب، عصر اليوم، داخل منزل ضمن محلة 712 في منطقة زيونة شرقي بغداد نتيجة تماس كهربائي، قبل أن تتدخل دوريات النجدة وتتمكن من انقاذ العائلة التي تسكن المنزل".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر أسمه، أن "امر إحدى الدوريات أصيب بحروق طفيفة في يده، بعد محاولته اخماد الحريق قبل وصول مفارز الدفاع المدني الى المكان".

بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمني، الجمعة، 15 شباط، 2019، بأن القوات الامنية قطعت جسر الجمهورية، وسط بغداد.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "القوات الامنية قطعت جسر الجمهورية، بعجلات مكافحة الشغب وجميع الطرق المؤدية الى ساحة التحرير"

بغداد اليوم- ديالى

كشف رئيس اللجنة الامنية في مجلس ناحية ابي صيدا في محافظة ديالى، عواد الربيعي، الجمعة (15 شباط 2019)، عن ملامح عملية جني الحمضيات في حوض زراعي ساخن شمال شرق المحافظة.

وقال الربيعي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "عملية جني ث

بغداد اليوم- ديالى

كشف مصدر محلي في محافظة ديالى، الجمعة (15 شباط 2019) تفاصيل مهمة عن انزال المطيبيجة الجوي، على الحدود مع صلاح الدين.

وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "وحدة قتالية خاصة قادمة من بغداد

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