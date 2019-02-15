رئيس مؤتمر ميونخ: نجتمع من أجل مناقشة الأمن العالمي

2019/02/15 | 16:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انطلق مؤتمر ميونخ الدولي حول الأمن، اليوم الجمعة، بمشاركة رؤساءَ ومسئولين من 70 دولة.

وقال رئيس مؤتمر ميونخ ولفجانج ايشينجر في الجلسة الافتتاحية، إن هذا التجمع يهدف إلى مناقشة الأمن العالمي وبحث مستقبل أوروبا ودورها.

وحذر من سباق التسلح وتزايد الجريمة المنظمة، داعيا إلى العمل على حلها من خلال التعاون.



مؤكدا إمكانية حل الصراعات في العالم حال وجود إرادة سياسية.ويركز المؤتمر على أربع قضايا رئيسية هي أمن الإنترنت وأمن الطاقة والتهديدات العابرة للقومية والأمن الأوروبي.

وعلى هامش المؤتمر يعقد وزراءُ دفاع دول التحالف الدولي اجتماعا لبحث محاربة داعش في سوريا في ضوء قرار واشنطن سحب قواتها من الأراضي السورية.

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