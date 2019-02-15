صور: أهالي منطقة المعامل في بغداد يتظاهرون احتجاجا على سوء الخدمات

2019/02/15 | 16:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس تداول ناشطون في الفيسبوك، الجمعة، صورا لتظاهرات في منطقة المعامل شرقي العاصمة بغداد، احتجاجا على تردي الخدمات هناك.ووفقا للناشطين الذي تابعهم “ناس” اليوم (15 شباط 2019) ان “العشرات من اهالي حي المعامل خرجوا في تظاهرة يطالبون فيها بتحسين الخدمات، ووتوفير فرص العمل للشباب”.[…]

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