حقوق الإنسان ترصد حالات تحرش جنسي في ديالى

2019/02/15 | 16:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديالى – ناس كشف مكتب حقوق الانسان في محافظة ديالى، الجمعة، عن وجود حالات تحرش جنسي في مناطق المحافظة، فيما روى قصة تحرش أحد المدرسين بطالبته.وقال مدير المكتب صلاح مهدي لـ”ناس”، اليوم (15 شباط 2019)، إن “أحد الحالات السلبية، التي يتابعها مكتب حقوق الانسان في ديالى، بالوقت الراهن هو التحرش الجنسي”.وأضاف مهدي، أن […]

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