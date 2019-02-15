2019/02/15 | 16:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصعب صلاح تابعوه على تويتر انتقد المدير الفني لنادي شباب قسنطينة، الفرنسي دنيس لافان، قرار الاتحاد الأفريقي بعودة الإسماعيلي إلى بطولة دوري أبطال أفريقيا والذي سيضر بخطة الفريق للموسم.الإسماعيلي كان قد استُبعد من البطولة على أثر الشغب الجماهيري في مباراة الأفريقي التونسي قبل أن يتم إعادته مرة أخرى وتحديد موعد مباراتيه ضد الفريق الجزائري.

وقال لافان في تصريحات للإذاعة الجزائرية: "الاتحاد الأفريقي لم يتعامل مع قضية الإسماعيلي بشكل احترافي ولم يستطيعوا معالجة الأمر واتخذوا قرارًا ثم تراجعوا عنه".

رئيس برشلونة أعطانا واحدة #بديهيات 😂 pic.twitter.com/Ne4AWX7KoJ— جول العربي - Goal (@GoalAR) February 15, 2019وتابع: "لدينا منافسة في البطولات المحلية وفجأة نجد أنفسنا مطالبين بخوض مباراتين في أفريقيا مرة أخرى".



اختيارات المحررين خاص جول | جوتزه: الدوري الإنجليزي مثير وجذاب للغاية ما هي أكاديمية أسباير؟ وكيف ساهمت في فوز قطر بكأس آسيا 2019؟ محمد خلفان الرميثي لجول : انتظروا برنامج انتخابي قوي وهذا موقفنا من التنظيم المشترك لمونديال 2022 فيديو | مورينيو يتعرض لموقف محرج على الجليد الروسي

المدرب الفرنسي رأى أنّ الكاف لم يتخذ الوقت الكافي لدراسة القرار ولم يرى النتائج المترتبة عليه.

وتقام مباراة الذهاب يوم 23 فبراير المقبل على أن يتم خوض لقاء الإياب في 2 مارس.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شباب قسنطينة ينتقد عودة الإسماعيلي لدوري أبطال أفريقيا) نشر أولاً على موقع (جول) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شباب قسنطينة ينتقد عودة الإسماعيلي لدوري أبطال أفريقيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (جول).