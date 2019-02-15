اختطاف ثلاثة مدنيين من قبل مسلحين مجهولين غربي الرمادي

2019/02/15 | 17:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..اعلن مصدر امني في شرطة محافظة الانبار ،الجمعة، عن قيام مجموعة مسلحة باختطاف ثلاثة مدنيين غربي مدينة الرمادي .وقال المصدر في تصريح لـ/المعلومة/ ان ” مجموعة مسلحة تستقل عجلة دفع رباعي قامت بعملية اختطاف ثلاثة مدنيين حال وصولهم الى منطقة جدي تحوران شمال شرق قضاء حديثة غربي مدينة الرمادي، ، تحت تهديد […]

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