المانيا تدعو أوربا لدعم حكومة عبد المهدي ومعها المكونات الثلاثة والايزيديين في العراق

2019/02/15 | 17:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ دعت وزيرة الدفاع الألمانية، أورسولا فون دير لاين يوم الجمعة الدول الاوربية الى دعم الحكومة الاتحادية التي يرأسها عادل عبد المهدي، والمكونات الرئيسة الثلاثة اضافة الى الكورد الايزيديين في اعادة اعمار المناطق المحررة من قبضة تنظيم داعش في العراق.

وقالت فون دير لاين في كلمة لها خلال مؤتمر ميونخ الدولي للأمن ان "مهمتنا مستمرة في سوريا والعراق للقضاء على تنظيم داعش الذي لم يهزم بعدُ"، مشيرة الى انه "ينبغي ان يتحول تركيزنا من الجهد العسكري البحت الى الجهد الانساني والاعمار".

واضافت ان "تشكيل الحكومة الجديدة في العراق امر جيد ولكن علينا سوية دعم هذه الحكومة ودعم جميع المجموعات التي قاتلت داعش من الشيعة والكورد والسنة في اعادة الاعمار".

وتابعت فون دير لاين انه "حتى الايزيديين يتعين ان يكون لهم نصيب في اعادة اعمار مناطقهم"، منوهة الى انه "بهذه الطريقة يمكننا تحقيق السلام في العراق".

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