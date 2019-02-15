2019/02/15 | 17:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبدأ فأذكر أن كل من زار باريس العظيمة ولو على الورق يُلاحظ اهتمامها الذي يصل حد التبجيل والتقديس بمبانيها ذات الطابع الباريسي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بدايات عصر النهضة الفرنسية جاءت من تحالفهم مع الدولة العثمانية) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بدايات عصر النهضة الفرنسية جاءت من تحالفهم مع الدولة العثمانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مركز الروابط).