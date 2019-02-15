أسعار النفط تواصل الارتفاع صوب أعلى مستوياتها مدعومة بخفض إنتاج

2019/02/15 | 17:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيل واصلت أسعار النفط الخام في تعاملات اليوم الجمعة، الارتفاع صوب أعلى مستوياتها خلال ثلاثة شهور، مدعومة بخفض إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك". وأظهرت بيانات "أوبك"، الثلاثاء الماضي، خفض إنتاج النفط من جانب الأعضاء بنحو 797 ألف برميل يومياً في يناير/كانون الثاني 2019، إلى 30.806 مليون برميل يومياً. وتجاهلت أسعار الخام، بيانات مخزونات النفط الخام الأمريكية، التي أظهرت أول أمس الأربعاء ارتفاعاً بـ 3.63 ملايين برميل الأسبوع المنتهي في 8 فبراير/ شباط الجاري. وبحلول الساعة (08:05 ت.غ)، ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أبريل/ نيسان، بنسبة 0.42 بالمائة أو 27 سنتاً إلى 64.84 دولاراً للبرميل. وفي نفس الاتجاه، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي نايمكس تسليم مارس/ آذار بنسبة 0.24 بالمائة أو 13 سنتاً إلى 54.53 دولاراً للبرميل. واستبعد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، أمس الخميس، إجراء أي تغييرات على خطط خفض الإنتاج، ومحذراً من مخاطر على السوق النفطية متعلقة بالتوترات الجارية في فنزويلا. وبدأت "أوبك +" تنفيذ اتفاق جديد لخفض إنتاج النفط، بنحو 1.2 مليون برميل يومياً، اعتباراً من مطلع 2019، ولمدة 6 شهور. وتتألف "أوبك+"، من أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، إضافة إلى منتجين مستقلين تقودهم روسيا. والثلاثاء الماضي، قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، إن "المملكة ستخفض إنتاجها النفطي إلى نحو 9.8 ملايين برميل يومياً اعتباراً من مارس/ آذار المقبل"، مقابل 10.2 ملايين برميل يومياً في يناير/ كانون ثاني الماضي.

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