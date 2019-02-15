أسعار الواردات الأمريكية تهبط بأكثر من التوقعات خلال يناير

2019/02/15 | 17:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: تراجعت أسعار الواردات في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات خلال يناير الماضي، بفعل انخفاض أسعار الوقود.





وأظهرت بيانات صادرة عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، اليوم الجمعة، أن أسعار الواردات هبطت بنسبة 0.5% خلال الشهر الماضي، مقابل انخفاض قدره 1% في ديسمبر السابق له.





وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن أسعار الواردات بالولايات المتحدة سوف تهبط بنحو 0.1% في الشهر الماضي.





وأرجعت البيانات الهبوط في أسعار الواردات إلى انخفاض أسعار الوقود بنحو 3.2% في يناير مقابل تراجع 8.6% في ديسمبر.





كما هبطت أسعار الواردات باستثناء الوقود بنحو 0.2% في الشهر الماضي، مقابل استقرارها في الشهر السابق له.





وعلى أساس سنوي، انخفضت أسعار الواردات الأمريكية في يناير الماضي بنسبة 1.7% وهو أكبر هبوط خلال 12 شهراً منذ أغسطس 2016.





وأوضح البيانات أن أسعار الصادرات الأمريكية تراجعت بنحو 0.6% خلال يناير مقابل هبوط بنفس النسبة في الشهر السابق له.





وبحلول الساعة 1:35 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.4% إلى 97.327.





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