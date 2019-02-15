صناديق الأسهم الأوروبية تشهد ثاني أكبر تخارج للأموال على الإطلاق

2019/02/15 | 17:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: شهدت صناديق الاستثمار في الأسهم الأوروبية ثاني أكبر تدفقات خارجة على الإطلاق خلال الأسبوع الماضي.





وقال بنك أوف أمريكا في مذكرة للعملاء استناداً على بيانات "إي.بي.أف.آر"، اليوم الجمعة، أن التدفقات النقدية الخارجة بلغت 5.9 مليار دولار من صناديق الأسهم الأوروبية خلال الأسبوع المنتهي في 13 فبراير الجاري.





وواصل المستثمرون الفرار من صناديق الأسهم في الأسواق المتقدمة، بما في ذلك الولايات المتحدة واليابان، في المقابل شهدت الأسواق الناشئة تدفقات داخلة في 19 أسبوعاً من الـ20 الماضية.





وقال المحللون في البنك الأمريكي إنه لا يزال هناك إضراب للمشترين في الأسهم مع بحث المستثمرين عن عوائد في أسواق الدخل الثابت.





وشهدت الأسواق العالمية بما فيها الأسهم الأوربية انتعاشاً قوياً في بداية العالم، لكن تراجع التفاؤل مع عودة المخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي وترقب المستثمرون احتمالات إحراز تقدم في النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.





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