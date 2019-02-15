2019/02/15 | 17:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرمان: الحديث عن تشكيل هيئة مؤقتة لإدارة الاولمبية العراقية امر مرفوض جملة وتفصيلا من الاولمبية الدولية و أوضحنا ذلك مراراً

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