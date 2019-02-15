تظاهرة ساحة التحرير تطالب باستمرار عملية الاصلاح ومحاربة الفساد

2019/02/15 | 17:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظم ناشطون مدنيون اليوم الجمعة في ساحة التحرير وسط بغداد، وقفة استذكارية بمناسبة ذكرى الاحتجاجات .

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