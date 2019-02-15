نجدة بغداد تنقذ عائلة بعد نشوب حريق في دار بمنطقة زيونة

2019/02/15 | 17:19

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تمكنت دوريات نجدة بغداد وضمن منطقة زيونة م٧١٢ من انقاذ عائلة مواطن

بعد نشوب حريق داخل داره نتيجة تماس كهربائي وتعرض امر دورية النجدة

الى حروق طفيفة في يده بعد محاولته اخماد الحريق قبل وصول مفارز

الدفاع المدني.

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