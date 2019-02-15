2019/02/15 | 17:19
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط 61 مهاجرا غير نظامي بولاية هاتاي جنوبي تركيا) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ضبط 61 مهاجرا غير نظامي بولاية هاتاي جنوبي تركيا
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط 61 مهاجرا غير نظامي بولاية هاتاي جنوبي تركيا) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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