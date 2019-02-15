أسعار النفط تواصل الارتفاع لليوم الثاني على التوالي

2019/02/15 | 17:20

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بغداد اليوم - متابعة

واصلت أسعار النفط الخام في تعاملات اليوم الجمعة، الارتفاع صوب أعلى مستوياتها خلال ثلاثة شهور، مد...





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