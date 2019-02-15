اجتماع مجلس أمناء المرآة العربية

2019/02/15 | 17:24

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المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

شاركت السفيرة د.



هيفاء أبو غزالة – الأمين العام المساعد – رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية باجتماعمجلس أمناء مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث (كوثر) ، والذيعقد يوم 13/2/2019 بالجمهورية التونسية ، وذلك بحضور معاليالسيدة/ نزيهة العبيدي وزيرة المرأة والأسرة والطفولة بالجمهوريةالتونسية ، ونائب رئيس مجلس أمناء مركز كوثر والعديد منالمنظمات الإقليمية والدولية .



حيث تم مناقشة تقرير المركز عن عام2018 ، وخطة عمل المركز لعام 2019، والمبادرات التي سيطلقهاخاصة في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة والمجالات الأخرى .

وقد بدأ الاجتماع بالترحم على روح صاحب السمو الملكيالأمير/ طلال بن عبد العزيز آل سعود ، وتم عرض فيلم عن أهمالإنجازات والمبادرات التي أطلقها في ميادين المرأة والطفل والأسرة.

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