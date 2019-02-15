2019/02/15 | 17:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / عمليات بغداد: تفجير مسيطر عليه غربي العاصمة

15/02/2019 17:22:00 PM |

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واع / بغداد / ز .ا

اعلنت قيادة عمليات بغداد، الجمعة، الى تفجير مسيطر عليه غربي العاصمة.

وذكر بيان للقيادة تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) إنه "سيقوم الجهد الهندسي في قيادة عمليات بغداد بعد قليل بتفجير مسيطر عليه لكدس من مواد متفجرة عبارة عن مخلفات حربية لعصابات داعش الارهابية في منطقة الزيدان غربي بغداد".

وأضافت "نسترعي انتباه المواطنين من سكنة تلك المناطق وعدم الرعب حال سماع دوي الانفجار".

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