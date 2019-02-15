تويتر يشتعل: هجوم بريطاني على مدير المخابرات بعد تصريح عن السماح لـ”داعش” بدخول البلاد

2019/02/15 | 17:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس تعرض مدير المخابرات البريطانية اليكس يانجر, الجمعة, لهجوم واسع من قبل البريطانيين على موقع التواصل الاجتماعي تويتر, ومطالبات باقالته, بسبب تصريحه بالسماح للبريطانين المنضمين لداعش بالرجوع الى بلادهم رغم انهم “يشكلون تهديدا للامن القومي”.ونقلت وسائل اعلام عالمية, تصريحا ليانجر, تابعه “ناس” اليوم (15 شباط 2019), ان “البريطانيين العائدين من سوريا يشكلون […]

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