2019/02/15 | 17:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ماجد جزر فيسبوك تويتر أكدت تقارير صحفية سعودية مقربة من نادي الاتحاد اقتراب اللاعب الدولي المغربي كريم الأحمدي من الرحيل عن الفريق نهاية الموسم الحالي.

التقارير كشفت أن اللاعب لا يرضى بقرار عدم قيده في قائمة الفريق بمنافسات دوري أبطال آسيا للموسم الجديد.

المدير الفني الكرواتي سلافين بيليتش، مدرب الاتحاد قرر عدم قيد اللاعب في قائمة الفريق التي ستخوض منافسات دوري أبطال آسيا.ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض جاهز لمواجهة الشباب والوحدة في الجولة الـ20 من الدوري السعودي للمحترفين ✔️(📸: @SPL ) pic.twitter.com/7STBd95ndZ— موقع قول السعودي (@GoalSA) February 15, 2019وأستقر المدير الفني الكرواتي على قيد اللاعب الإيفواري سانوجو، محور الارتكاز، الذي أنضم للفريق في الميركاتو الشتوي، بقائمة الفريق الآسيوية.



اختيارات المحررين خاص جول | جوتزه: الدوري الإنجليزي مثير وجذاب للغاية ما هي أكاديمية أسباير؟ وكيف ساهمت في فوز قطر بكأس آسيا 2019؟ محمد خلفان الرميثي لجول : انتظروا برنامج انتخابي قوي وهذا موقفنا من التنظيم المشترك لمونديال 2022 فيديو | مورينيو يتعرض لموقف محرج على الجليد الروسي

الإقالة "بٌعبع" المدربين في الدوري السعودي

يُذكر أن اللاعب المغربي كان قد أبدى إمكانية الرحيل عن صفوف العميد في يناير الماضي، عقب تلقيه أكثر من عرض أبرزهم من نادي بيراميدز، إلا أن الإدارة قررت بقاءه.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقارير - كريم الأحمدي يرحل عن الاتحاد في الصيف) نشر أولاً على موقع (جول) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تقارير - كريم الأحمدي يرحل عن الاتحاد في الصيف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (جول).