دار الإفتاء تواجه عادة ختان الإناث بفيديو “موشن جرافيك” جديد

2019/02/15 | 17:32

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المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

دارالإفتاء: • لم يرد نصٌّ شرعيٌّ يأمر المسلمين بأن يختنوا بناتهم ولم يثبت أن النبي قام بختان بناته• بعض المتصدرين للفتوى يزعمون أن منع الجهات الصحية لختان الإناث يعد مخالفة للشريعة• “ختان الإناث” ليست قضية دينية تعبدية وكل عمل يهدد الحياة فهو حرام

أكدت دار الإفتاء المصرية أنه لم يرد نصٌّ شرعي يأمر المسلمين بأن يختنوا بناتهم، كما لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قام بختان بناته الكرام.وأوضحت الدار في فيديو “موشن جرافيك” أنتجته وحدة الرسوم المتحركة في دار الإفتاء أن بعض المتصدرين للفتوى يزعمون بدون علم أن منع الجهات الصحية المسئولة لعمليات “ختان الإناث” يعد مخالفة للشريعة الإسلامية.وأشارت الدار إلى أن أهل الذكر من الأطباء أكدوا أن ختان الإناث له أضرار قد تصل إلى الموت، مشددة على أن شريعة الله جاءت لحفظ الأنفس، وكل عمل يهدد هذا المقصد فحكمه الحرمة .وأضافت الدار في فيديو الرسوم المتحركة الجديد أن «ختان الإناث» ليست قضية دينية تعبدية، بل هو عادة انتشرت بين دول حوض النيل قديمًا، فكان المصريون القدماء يختنون الإناث، ولم تقف تلك العادة على دول حوض النيل بل انتقلت إلى بعض مناطق العرب.

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