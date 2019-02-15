الكمأ.. {سِنّارة} داعش للخطف وثاني حادث في الأنبار خلال 24 ساعة

2019/02/15 | 17:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {الأنبار: الفرات نيوز} أختطفت عصابات داعش الإرهابية، خمسة أشخاص في محافظة الأنبار.

وقال قائممقام قضاء راوة، حسين علي لوكالة {الفرات نيوز} ان "ارهابيي داعش أختطفوا خمسة أشخاص من راوة خلال جمعهم {الكمأ} في قرية {المدهم} غربي الانبار".وهذا هو ثاني حادث تشهده الانبار خلال 24 ساعة، حيث اختطفت داعش ثلاثة شبان من قضاء حديثة غربي المحافظة أثناء جمعهم للكمأ في قرية {مدهم} الواقعة بين هيت وحديثة، التي كانت وكراً لداعش.ومن ضمن المختطفين مدير مدرسة.انتهىبواسطة..



حميد الفهداوي

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