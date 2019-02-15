قواعد العشق 40 ” تعود من جديد على مسرح السلام

2019/02/15 | 17:36

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المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

قرر الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح إعادة تقديم العرض المسرحي ” قواعد العشق 40″ من إنتاج فرقة المسرح الحديث التابعة للبيت الفني للمسرح ، وذلك ابتداء من يوم الخميس 14 فبرايرالجارى، ولمدة شهر علي مسرح السلام بالقصر العيني فى تمام الثامنة مساء يوميا ماعدا الثلاثاء.

يذكر أن العرض المسرحي “قواعد العشق 40” يعرض للسنة الثالثة علىالتوالي، وقد حقق خلال ليالي عرضه في العامين الماضيين نجاحا جماهيريا ونقديا لافتا.

” قواعد العشق 40″ عن رواية شهيرة لاليف شافاق وعدة مصادر اخري ،دراماتورج وإشراف علي الكتابة رشا عبد المنعم ، شارك في الكتابة: ياسمين إمام وخيري الفخراني، موسيقي وألحان : محمد حسني، ديكور : مصطفي حامد، ازياء : مها عبد الرحمن، إضاءة : إبراهيم الفرن، بطولة “بهاء ثروت، عزت زين، فوزية، أميرة أبو زيد، المنشد سمير عزمي” بمشاركة فرقة المولوية العربية للتراث الصوفي، إخراج عادل حسان

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