ساري: لا يمكن تكرار خطأ مالمو أمام الفرق الكبيرة

2019/02/15 | 17:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شعر مدرب تشيلسي، ماوريتسيو ساري، براحة بعد تعافي فريقه من الهزيمة 0-6 أمام مانشستر سيتي، لكنه قال إنه لا يمكن أن تهتز شباكه أمام الفرق

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