النجدة.. تنقذ عائلة من حريق اندلع داخل احد المنازل شرقي العاصمة

2019/02/15 | 17:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، باندلاع حريق داخل منزل شرقي العاصمة بغداد.وقال المصدر في حديث صحفي أطلعت عليه "العهد نيوز" ان"دوريات نجدة بغداد وضمن منطقة

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