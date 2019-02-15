ماذا تعرف عن حالة الطوارئ القومية بالولايات المتحدة؟

2019/02/15 | 17:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعدما أقرّ الكونغرس مشروع قانون الميزانية التكميلية وتعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإقراره، ينتظر أن يعلن ترامب حالة الطوارئ القومية لتوفير تمويل

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