القبض على شبكة خطف في كربلاء

2019/02/15 | 17:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر في محافظة كربلاء، الجمعة، بأن "قوة امنية اعتقلت شبكة للخطف في المحافظة كانت تمارس اعمالها في بغداد".وقال المصدر، إن "مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب كربلاء القت القبض على شبكة تقوم بخطف المواطنين وبعدها يساومونهم بمبالغ مالية".

واضاف المصدر، أن "هذه العصابة كانت تعمل في محافظة بغداد، وبعد مجيئهم الى كربلاء تم إلقاء القبض عليهم".

يذكر ان جهاز مكافحة إرهاب كربلاء قد تمكن في وقت سابق من القبض على مجموعة من الارهابين مطلوبين وفق المادة اربعة إرهاب".



انتهى/ ف

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