كوريا الجنوبية تواصل التعاون مع إيران رغم الحظر

2019/02/15 | 17:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية محمد جواد ظريف، اليوم الجمعة، وزيرة خارجية كوريا الجنوبية کانغ کیونغ هوا على هامش مؤتمر ميونيخ الأمني.وأكدت وزيرة خارجية كوريا الجنوبية، ان "بلادها على استعداد لمواصلة التعاون مع إيران رغم الحظر والضغوط".

واعربت وزيرة خارجية كوريا الجنوبية عن تعاطفها مع إيران تجاه الحادث الارهابي في جنوب شرق البلاد،

واعلنت استعداد بلادها لمواصلة العلاقات الجيدة مع إيران رغم الحظر والضغوط.

وبحث الوزيران، في هذا اللقاء العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وأهم القضايا الاقليمية والدولية ومن بينها الاوضاع في شبه الجزيرة الكورية، والاتفاق النووي، وباقي القضايا ذات الاهتمام المشترك.



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